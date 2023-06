Bundesrat will mit 1,5 Milliarden Franken helfen, Ukraine wieder aufzubauen

Der Bundesrat will 1,5 Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine sprechen. Das teilte er am Dienstag mit. Aufnahme vom 17. Juni in der Region Charkiw.

Die Kosten des Wiederaufbaus werden insgesamt mit 411 Milliarden Dollar beziffert. Krater in einer Industriezone in der Region Saporischschja, aufgenommen am 20. Juni 2023.

Der Bundesrat will, dass sich die Schweiz 2025 bis 2028 mit 1,5 Milliarden Franken am Wiederaufbau der Ukraine beteiligt.

Die Schweiz liefert zwar keine Waffen an die Ukraine, aber sie beteiligt sich finanziell am Wiederaufbau. Und zwar mit 1,5 Milliarden Franken in vier Jahren, so sehen das die Pläne des Bundesrats vor, die am Dienstagnachmittag vom Aussen- und Wirtschaftsdepartement präsentiert wurden.