Neue Steuer auf E-Autos: Bundesrat will neue Steuer für E-Auto-Fahrer

Bis 2050 keine Treibhausgase mehr – so lautet das Klimaziel. Doch um dieses zu erreichen, werde der Fahrzeugbestand in der Schweiz in Zukunft überwiegend aus Elektrofahrzeugen bestehen müssen, schreibt der Bundesrat in seiner Medienmitteilung vom Mittwochmittag. Damit sinken die Einnahmen aus Mineralölsteuern. «Sie werden auf Dauer nicht mehr ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken.»