Umfassendes Massnahmenpaket : Bundesrat will Sportlerinnen besser vor Gewalt und Diskriminierung schützen

Der Bundesrat will den Schutz von jungen Athletinnen und Athleten vor Diskriminierung, Gewalt und psychischen Attacken stärken. So erhalten künftig nur noch «saubere» Vereine Geld vom Bund.

Die Regierung will keinerlei Misshandlungen und Einschüchterungen von Athletinnen und Athleten tolerieren. In den vergangenen Jahren hätten mehrere Vorfälle aber gezeigt, dass bei Verfehlungen von Sportfunktionären die bestehenden Vorgaben rechtlich zu wenig bindend seien, um danach Sanktionen wie etwa Subventionskürzungen durchzusetzen. Das soll sich nun mit einem neuen Massnahmenpaket ändern, welches am Mittwoch vorgestellt wurde.

Meldestelle für Missbrauch rechtlich verankert

Der Bundesrat hat die entsprechenden Verordnungsänderungen in seiner Sitzung vom 25. Januar beschlossen und auf den 1. März 2023 in Kraft gesetzt. Sie ist Teil des Projekts «Ethik im Schweizer Sport», das Bundesrätin Viola Amherd im November 2021 in Zusammenhang mit einer externen Untersuchung nach Vorkommnissen in der Rhythmischen Gymnastik angekündigt hatte.