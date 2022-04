Versorgungssicherheit: Bundesrat will systemkritischen Stromunternehmen zur Hilfe eilen

Deshalb will der Bundesrat der Branche temporär einen Rettungsschirm zur Verfügung stellen.

Der Bundesrat befürchtet bei einem Ausfall eines so genannt systemkritischen Stromunternehmens eine Kettenreaktion, die die Versorgungssicherheit gefährden könnte.

Die starken Preisausschläge auf den Energiemärkten führen laut dem Bundesrat dazu, dass Stromunternehmen mehr finanzielle Mittel brauchen, um die mit dem Stromhandel verbundenen Sicherheitsleistungen zu decken. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieg s habe sich die Situation weiter verschärft: «Die Energiemärkte erleben eine Preisvolatilität, die es historisch noch nie gegeben hat», wie das Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am Donnerstag mitteilte. Damit erhöhe sich der Liquiditätsbedarf der im Grosshandel tätigen Stromunternehmen stark. Ein unkontrollierter Ausfall eines grösseren Unternehmens könnte die Versorgungssicherheit der Schweiz gefährden und eine Kettenreaktion nach sich ziehen.

Das will der Bundesrat vermeiden. Er hat deshalb beschlossen, die Arbeiten für einen Rettungsschirm für systemkritische Stromunternehmen sowie eine entsprechende gesetzliche Grundlage voranzutreiben. Gefordert sind nach wie vor in erster Linie die Unternehmen selbst. «Der Krieg und die höhere Preisvolatilität fordern von ihnen eine höhere Bereitschaft, mehr Flexibilität sowie allenfalls bestimmte Anpassungen am Geschäftsmodell», wie es weiter heisst. Der Bund soll nur befristet zu den Unternehmen selbst und ihren Fremd- und Eigenkapitalgebern tätig werden.