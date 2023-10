Bundesratskandidatur: «Es macht mir Angst, wenn ich an Bersets Nachfolge denke»

«Ja, wir wollen weitermachen»: Meyer und Wermuth künden dafür an, die SP Schweiz noch lange anführen zu wollen. Wermuth sieht die SP nun als «Oppositionspartei».

In einem Exklusiv-Interview stellt die Co-Leitung klar: Die Landesregierung ist kein Thema, im Vordergrund steht die Arbeit in der «Oppositionspartei».

Mit der Korrektur des Wahlresultats durch das Bundesamt für Statistik ist klar: Die SP hat 1,3 Prozentpunkte an Wähleranteil zugelegt. Vielerorts wurde erwartet, dass deshalb die Parteispitze um Cédric Wermuth und Mattea Meyer selbst für den Bundesrat kandidiert. In einem Exklusiv-Interview mit 20 Minuten wird klar: Das wird nicht passieren. Warum? Für Wermuth sei es «der falsche Moment» und Meyer «fühle sich momentan wohl».

Dass die beiden Politiker nicht antreten, begrüsst die Mehrheit der Leserinnen und Leser. Nur wenige bedauern den Entscheid der SPler. Einer, der es schade findet, ist Kuckda98. Er schreibt: «Sehr sympathisch die beiden. Meine Stimme hattet ihr für eine soziale Schweiz! Für alle – und nicht nur für die Reichen.» Ganz anders sieht es Rudolf_Borter. Er sieht es dennoch differenziert: «Wermuth und Meyer haben sich richtig entschieden. Sie wären nicht auf das Ticket gekommen, und das hätte ihnen geschadet. Sie wollen weiterhin in der Parteileitung gute Arbeit machen.»

«Wermuth tritt zumindest überzeugend auf»

«Viele sind wohl wütend hier»

Pit069 sieht noch einen weiteren Grund: «Wenn man Angst hat, Verantwortung zu übernehmen, reagiert man halt so. Es ist einfacher, beschlossene Sachen zu kritisieren, als selbst was auf die Beine zu stellen.» Sipli fasst die Kommentare der 20-Minuten-Community zusammen. Sie findet: «Viele sind wohl wütend hier drin, weil die SP an Stimmen zugelegt hat.»