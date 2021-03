Der Druck auf den Bundesrat war hoch, der Ruf nach Öffnungen laut. Der Bundesrat bläst die zweite Lockerungsetappe dennoch grösstenteils ab. Er begründet das mit den steigenden Fallzahlen. Zudem seien noch zu wenig Menschen geimpft, um zu verhindern, dass wieder deutlich mehr Menschen ins Spital eingeliefert werden müssen. «Auch in sämtlichen Nachbarländern steigen die Zahlen, obwohl dort die Massnahmen zum Teil deutlich strenger sind als in der Schweiz. Es gibt zudem Hinweise, dass die neuen Virusvarianten nicht nur viel ansteckender, sondern auch tödlicher sind», schreibt der Bundesrat in seiner Mitteilung.

Einzig die 5er-Regel fällt

Im Hinblick auf Ostern ermöglicht der Bundesrat ab dem 22. März Treffen im Familien- und Freundeskreis in Innenräumen mit maximal zehn anstatt wie bisher fünf Personen. Kinder werden mitgezählt. «Es ist jedoch weiterhin grosse Vorsicht geboten und es wird empfohlen, die Treffen auf wenige Haushalte zu beschränken», mahnt die Regierung. Zudem solle die Möglichkeit genutzt werden, sich vor privaten Treffen gratis testen zu lassen. Die bestehenden Massnahmen zur Bekämpfung der Epidemie werden verlängert. Obwohl alle Kantone die Öffnung der Restaurant-Terrassen per 22. März verlangten, bleiben diese zu. Die Hälfte der Kantone forderte gar die Öffnung der Innenbereiche der Restaurants. Auch die geplanten Lockerungen für Veranstaltungen fallen ins Wasser.

Wie weiter?

Ziel ist es laut dem Bundesrat, die gute Ausgangslage für die Impfkampagne in den nächsten Monaten und für einen nächsten Öffnungsschritt nach Ostern zu erhalten. Am 14. April will der Bundesrat über das weitere Vorgehen entscheiden. Grundlage für den nächsten Öffnungsschritt bietet das Massnahmenpaket, das er letzte Woche in Konsultation gegeben hat.