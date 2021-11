Auf dem Weg nach China : Bundesratsjet mit Cassis an Bord wegen technischer Probleme umgeleitet

Ignazio Cassis’ Reise nach China musste unterbrochen werden. Der Flieger wurde nach Moskau umgeleitet.

Am Samstag will Ignazio Cassis seinen Amtskollegen Wang Yi in China treffen. Die Reise im Bundesratsjet musste jedoch am Freitag unterbrochen werden. Wie das Departement per Twitter mitteilt, musste der Flieger mit dem EDA-Vorsteher an Bord nach Moskau umgeleitet werden. Dies wegen technischer Probleme. Wann die Weiterreise möglich ist, ist noch unklar.