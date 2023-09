Bundesratskandidatur: «Es wäre mir eine Ehre» – Beat Jans will Bersets Sitz

Der Basler SP-Regierungspräsident Beat Jans (58) will Bundesrat werden. Das gab er am Freitagvormittag an einer Pressekonferenz im Haus der Kantone in Bern bekannt. Jans betonte seine Herkunft, seine Mutter sei zugewandert aus Deutschland, was in der damaligen Nachkriegszeit nicht einfach gewesen sei. «Die Deutschen waren damals die Unbeliebten.»