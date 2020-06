Dieses Jahr kommen sie der Bevölkerung nicht so nahe

«Bundesratsreisli» findet wegen Corona in zwei Teilen statt

Aufgrund der Corona-Krise sah sich der Bundesrat gezwungen, seine alljährliche Reise in zwei Teile aufzuteilen.

Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf das traditionelle «Bundesratsreisli». Es findet in diesem Jahr in zwei Teilen statt. Anfang Juli geht es kurz zum Wandern ins Gantrischgebiet. Der zweite Teil der Reise ist für den Herbst geplant.

Wandertour der Bundesräte im Gantrischgebiet

Demnach geht der Bundesrat nach der letzten ordentlichen Sitzung am 1. Juli am Tag darauf zuerst in Klausur, um über die Corona-Krise zu sprechen. Am Donnerstagabend macht sich die Landesregierung dann auf zum Wandern im Gantrischgebiet. Am Freitagmorgen ist der erste Teil der Reise dann bereits wieder zu Ende.