Bundesratswahlen 2022 live: Alle News und Resultate aus dem Bundeshaus

Die Baslerin Sarah Wyss ist enttäuscht: «Für die urbane Schweiz ist das eine Niederlage, sie ist jetzt nicht mehr im Bundesrat vertreten. Was ich nicht verstehen kann, sind die vielen Stimmen für Jositsch in den ersten Wahlgängen. Wir haben zwei hervorragende Kandidatinnen präsentiert.» Jetzt will Wyss Taten sehen: «Rösti und Baume-Schneider müssen ihren Worten jetzt Taten folgen lassen und ihre Versprechen einhalten.»