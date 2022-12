Bundesratswahlen live: So berichtet 20 Minuten heute

20 Minuten ist mit einem achtköpfigen Journalistenteam in Bern vor Ort. Ab 07.30 Uhr halten wir dich in einer mehrstündigen Live-Sendung direkt aus dem Bundeshaus über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden. Bundeshaus-Redaktor Stefan Lanz ordnet die Ereignisse gemeinsam mit Politologin Cloé Jans von gfs.bern für euch ein. Auf 20min.ch, in der News-App und auf unseren Social Media-Kanälen präsentieren wir dir neben der Live-Sendung Einblicke in das Geschehen rund um die Wahlen und holen Gewinner und Verlierer vor die Kamera.