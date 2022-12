Bundesratswahlen 2022: Die «Nacht der langen Messer» beginnt

Wie immer vor wichtigen Wahlen treffen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier am Abend zuvor in Berner «Bellevue» zu letzten Besprechungen, einem gemeinsamen Abendessen oder ein paar Bier. Die sogenannte «Nacht der langen Messer» steht an, wobei sie laut Nationalrat Nicolo Paganini wohl besser in «Nacht der entscheidenden Whatsapp-Nachrichten» umgetauft würde. Vor den Bundesratswahlen vom Mittwoch mussten die die Politikerinnen und Politiker allerdings entscheiden: Gleichzeitig läuft der WM-Viertelfinal der Schweizer Nati gegen Portugal.