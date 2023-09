Bundesratswahlen: SP-Nationalrat Matthias Aebischer erklärt seine Bundesrats-Kandidatur

Ziemlich sicher werde der Berner SP-Nationalrat seine Ambitionen auf die Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset verkünden, heisst es in den Gängen des Bundeshauses. Am Mittwochabend verschickte Aebischer eine etwas mysteriöse Einladung zu einer Medienkonferenz am Donnerstag um 14 Uhr. Er sagte darin aber nicht, was der Gegenstand der Informationsveranstaltung sein wird.