Kriegsverbrechen in Liberia - Bundesstrafgericht verurteilt Rebellenoffizier zu 20 Jahren Haft

Kosiah gehörte während des Krieges dem United Liberation Movement of Liberia for Democracy (Ulimo) an. Diese Rebellenmiliz kämpfte gegen die National Patriotic Front of Liberia (NPFL) des damaligen Präsidenten Liberias, Charles Taylor. Der Bürgerkrieg dauerte in zwei Phasen von 1989 bis 2003 und forderte über 250'000 Todesopfer, Millionen wurden vertrieben. Taylor wurde 2012 wegen Kriegsverbrechen von einem Sondergerichtshof in Den Haag zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt.