Firma Xplain gehackt– Personendaten vom Bund sind jetzt im Darknet

Dazu gehören Personendaten in Projekten, Verhandlungen, E-Mail-Korrespondenzen oder Polizeisystemen.

Die Anzahl an Cyberangriffen nimmt zu. Seit Anfang Jahr seien schon über 13’000 Hacker-Angriffe gemeldet worden, so das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) des Bundes. Betroffene waren die NZZ, CH Media, SBB und verschiedene Technologiekonzerne. Nun sind auch Daten vom Bund in der Nacht auf den 14. Juni vollständig im Darknet veröffentlicht worden. Recherchen zeigen, dass darunter auch heikle Informationen zu finden sind, wie Personen- und Mitarbeiter-Daten. Der Bund sieht nun Handlungsbedarf.