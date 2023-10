Schweiz: Bundesangestellter wegen Hass-Postings fristlos gekündigt

Ein Bundesangestellter wurde aufgrund von Beiträgen in den sozialen Medien fristlos entlassen.

Dieser Post wurde dem Beamten zum Verhängnis. Wie die Tamedia-Zeitungen schreiben, wurde sein Vorgesetzter über die Beiträge informiert – darunter auch zahlreiche frauenverachtende. Im Urteil sind zwei Beispiele aufgeführt, in welchen der Beamte Frauen als «Dinge» bezeichnete. Das Bild einer korpulenten Frau hat er mit den Worten kommentiert: «Warum sind diese ‹Dinge› so fett wie die HÖLLE?»

So urteilte das Gericht

Der Bundesangestellte, der unter anderem als Beobachter bei EU-Behörden-Sitzungen teilnahm, erklärte, dass ihm das rechtliche Gehör nicht gewährt worden sei und die Kündigung deshalb missbräuchlich sei. Das Bundesgericht kommt im Urteil A-5236/2022 zu einem anderen Schluss. Er habe die Gespräche verweigert. Ausserdem sei er bereits früher mit seinen Beiträgen in den sozialen Medien aufgefallen und ermahnt worden. «Der Beschwerdeführer hat sich hinsichtlich seiner privaten Posts auf den sozialen Medien als unbelehrbar gezeigt; von einer Mahnung wäre daher ohnehin keine Verbesserung zu erwarten gewesen.»

Laut den Tamedia-Zeitungen ist der Fall damit aber noch nicht abgeschlossen. Der ehemalige Bundesangestellte will das Urteil weiter vor das Bundesgericht ziehen. Damit will er erreichen, dass er wieder eingestellt wird oder eine Entschädigung in der Höhe eines Jahreslohnes erhält.