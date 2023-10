Bungee-Jumping-Rekord: Neuseeländer springt 941 mal in 24 Stunden

Mental Health Foundation of New Zealand

Sein Vorgänger Francois-Marie Dibon hatte letztes Jahr 765 Sprünge in der gleichen Zeit gemacht.

Ein Neuseeländer hat am Mittwoch einen neuen Weltrekord für die meisten binnen 24 Stunden absolvierten Bungee-Sprünge aufgestellt. Der 41-jährige Mike Heard sprang – an einem Bungee-Seil befestigt – innerhalb eines Tages insgesamt 941 Mal von der Auckland Bridge in der gleichnamigen Stadt im Norden Neuseelands.