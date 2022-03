METERMAGAZIN - Bunte Oase hinter verschlossener Tür

Hinter grauen Mauern in der aufblühenden Altstadt von Mérida in Mexiko befindet sich die bunte Oase: Türkisfarbene Räume zelebrieren das mexikanische Lebensgefühl.

1 / 7 Kernstück: Von der überdachten Gartenterrasse sind alle Zimmer sowie der Pool erschlossen. Undine Pröhl Am Wasser: Der Pool fliesst direkt durch den offenen Essbereich hindurch. Undine Pröhl Gelöchert: Durch die gewölbte Decke ziehen sich Löcher, die das Tageslicht einfangen und an die Wand projizieren. Undine Pröhl

Von der rege befahrenen und lauten Hauptstras­se her ist das Anwesen von César und Mima Reyes, wie so viele in Mexiko, unscheinbar und fast schon unschön anzusehen mit seiner grauen Fassade. Im Innern jedoch eröffnet sich eine tropische Oase der Stille. Der Kontrast zur Aussenwelt zeigt sich nicht nur in der Ruhe dieses Ortes, sondern auch im wilden Farbmix und der tropischen Gartenanlage.

2010 wurde das Haus, das sich nur unweit vom sogenannten Centro Historico der Grossstadt Mérida befindet, vom kubanisch-amerikanischen Künstler Jorge Pardo renoviert und umgestaltet. Seine Handschrift spiegelt sich unverkennbar in ­allen Ecken des Hauses wider. Angefangen beim bunt gefliesten Plattenboden, der von Raum zu Raum seine Farb­struktur und -intensität ändert. Weiter über die Deckenmalereien der überdachten Terrasse, den bunten Türen und den kupferfarbenen Leuchten, die gesammelt von der Decke hängen. Auch die Form des lang gezogenen Pools sowie dessen bunte, runde Fliesen hat der Künstler entworfen und den Durchlauf durch den Essbereich gezogen.

Letztlich wurde auch der komplette Gästeanbau, der sogenannte Annex, von ­Jorge Pardo entworfen und de­signt. Dieser gelbe Komplex steht inmitten des tropischen Gartens und teilt den Innenhof in drei Teile. Das Besondere daran sind die quadratischen Wandlöcher, die an der Decke zum Teil mit Spiegeleinsätzen versehen sind und ein hübsches Lichtspiel ins Schlafzimmer zaubern. Das Lichtspielelement ist auch in der Küche ein Thema – die wild gewölbte Decke ist mit zahlreichen Löchern versehen, die wiederum je nach Einfall des Tageslichts ein überraschendes Lichtspiel an die Wände projizieren.

Typisch für Mexiko ist die Aufteilung des Anwesens. Der Wohnbereich mit drei Schlafzimmern, Bädern, Küche, Wohn- und Esszimmer ist parallel zur überdachten Terrasse und dem Innenhof gezogen. Durch das heisse und feuchte Klima sind die Räume zum Innenhof hin nicht vollständig mit Türen und Wänden verschlossen, sodass immer eine leichte Brise durchs Haus zieht, die das Klima im Innern angenehm und erträglich macht. Das Gästehaus ist zwar mit e­iner Schiebetür versehen, diese ist aber meistens geöffnet. Privatsphäre kann dennoch durch den zugezogenen Vorhang generiert werden, der dank der Deckenschiene rund ums Bett verläuft.

Der Kunstsammler César und seine Frau Mima Reyes haben ­Jorge Pardo hierbei volle gestalterische Freiheit gelassen. «Wir haben ähnliche Lebensstile, und Jorge Pardo ist sehr vertraut mit unseren Prioritäten», sagt César Reyes. «Wir sind inzwischen gute Freunde geworden, und ich mag Jorge sowohl als Bildhauer als auch als Architekten. Seine Entwürfe sind räumlich grosszügig und visuell beeindruckend, und die Raumverteilung ist praktisch aufgebaut», erklärt Reyes weiter. Pardo hatte zuvor bereits den Hauptwohnsitz der Familie Reyes in Puerto Rico gestaltet. So lag es nahe, dass er auch die Verantwortung für die Renovation des Feriendomizils in Mérida übernahm.