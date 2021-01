Aktuell ist die Karte Europas dank Covid-19 in Verbreitungs- und Gefahrenzonen eingeteilt: hier grau, da grün, dort orange oder gar rot... Da ist man glatt froh um die unpolitische, pandemieferne Farbattacke, welche die Uhrenindustrie derzeit auf uns startet!

Die Welt wird immer bunter

Rolex hat Anfang September eine poppige neue Kollektion seiner Oyster Perpetual vorgestellt – eine augenzwinkernde Anspielung auf die Day-Date Stella, deren Emaille-Zifferblätter in den 70ern für Furore sorgten. Marshmallowblau, Babyrosa, Mandarinen-orange: Die altehrwürdige Marke hat hier offensichtlich freudvoll in den Malkasten gegriffen. Breitling ist ebenfalls auf den Farbzug aufgesprungen und legt das Damenmodell seiner Chronomat neu in schicken Pastelltönen vor. Und auch IWC, Montblanc, Vacheron Constantin, Zenith und viele weitere Hersteller haben erkannt: Farbe verführt, macht gute Laune, schenkt eine gewisse Leichtigkeit, gerade jetzt.