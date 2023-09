Burgdorf: «Lenker winkte blutüberströmt» – Baum begräbt Auto unter sich

Am Dienstagabend hat in Burgdorf an der Oberburgstrasse ein Baum ein Auto unter sich begraben, während sich mindestens eine Person im Fahrzeug befand. «Ich sass in meinem Büro, als ich kurz vor 17 Uhr plötzlich einen Riesenkrach gehört habe», sagt ein News-Scout zu 20 Minuten. Als er nach draussen gegangen sei, habe er dann den riesigen Baum gesehen, der auf das Auto gekracht ist.