Schlammschlacht um den FC Basel : Burgener bestätigt erstmals, dass Investor Centricus mit im Spiel ist

Die Seite von Bernhard Burgener will mit neuen pikanten Details gegen David Degen schiessen. Dabei bestätigen sie aber auch Inhalte, die bisher nicht öffentlich bekannt waren.

Die Schlammschlacht um den FC Basel geht in die nächste Runde. Dieses Mal im Mittelpunkt: Der ehemalige Fifa-Kommunikationschef Walter de Gregorio. Er gibt an, dass auch Degen mit Investor Centricus zusammenarbeiten wollte. Auch Burgener bestätigt: «Ja, es ist korrekt, dass einer meiner Berater mich dementsprechend informiert hat. Dass David Degen ihn gefragt habe, warum er Centricus zu mir statt zu ihm bringe.»

FCB-Boss Bernhard Burgener gegen Ex-FCB-Spieler David Degen. Der Machtkampf um den FC Basel ist in vollem Gange – nicht zur Freude der Anhänger. « Es ist sehr viel Unmut in der Stadt. Er herrscht eine gewisse Machtlosigkeit, die mit Besorgnis betrachtet wird » , sagt Reto Baumgartner, Vereinspräsident des FC Basel, im Interview mit der «BZ Basel». David Degen habe eine faire Chance verdient, findet Baumgartner. Und: « Grundsätzlich positiv bewerte ich, dass die Aktien am Montag nicht an die Basel Dream & Vision AG verkauft wurden. Das ist David Degen zu verdanken, das möchte ich an dieser Stelle betonen. »

Das s sich der Kampf um den FCB immer mehr zuspitzt, zeigt auch, dass Personen in den Vordergrund rücken, die bisher hinter den Kulissen in den Machtkampf involviert waren. Etwa Walter de Gregorio, ehemaliger Kommunikationsdirektor der Fifa. In einem aktuellen «Blick»- Artikel wird ein E-Mail von de Gregorio an Burgener veröffentlicht, in dem steht, dass auch David Degen an einem Deal mit Centricus interessiert gewesen sei. Centricus ist ein Londoner Vermögensverwalter, der seit Monaten als FCB-Investor gehandelt wird in Basel. Bisher wurde das nie bestätigt – bis jetzt.

Burgener bestätigt den Namen Centricus

Im «Blick», bei de m de Gregorio früher als Sportchef arbeitete, wird er als Centricus-Vermittler betitelt. Bernhard Burgener bestätigt zudem gegenüber der Zeitung: «Ja, es ist korrekt, dass einer meiner Berater mich dementsprechend informiert hat. Dass David Degen ihn gefragt habe, warum er Centricus zu mir statt zu ihm bringe.» Heisst: Burgener bestätigt also, dass Centricus mit im Spiel ist und Burgener bestätigt, dass de Gregorio ein Berater ist von ihm.

Beim Heimspiel-Fussballtalk von « Blue » im Februar, klang das noch ganz anders, als Experte Pascal Zuberbühler Burgener auf de Gregorio angesprochen hatte: « Wir sind seit Jahren befreunden und treffen uns regelmässig. Er ber ät mich nicht und hat auch kein Mandat. » Hier das Video:

Wollte Degen seine Anteile verkaufen?

Neben der Veröffentlichung, dass auch David Degen an Centricus interessiert gewesen sein soll, spricht de Gregorio über noch weitere pikante Details: «Er wollte einen Deal. Fünf Millionen Franken, und dann würde Degen sein Zehn-Prozent-Aktienpaket, für das er weniger als die Hälfte bezahlt hatte, vielleicht abgeben. Eine Frage des Preises, nicht von Herzblut.»

Gegenüber 20 Minuten dementiert Dani Büchi, Berater von David Degen, dies in «aller Form»: «Das David Degen sein Aktienpaket für fünf Millionen Franken abgeben wollte, ist schlicht gelogen.» Und was sagt die Degen-Seite zum E-Mail, dass der Ex-FCB-Profi ebenfalls Interesse an einer Centricus-Zusammenarbeit bekundete? «De Gregorio hat David Degen mehrmals angeboten, dass er mit 30 Prozent dabei ist, 32 Prozent bei Burgener bleiben und 30 Prozent bei Centricus – zum letzten Mal am vergangenen Samstag», so Büchi. Degen habe dieses Angebot stets abgelehnt und auf sein Vorverkaufsrecht gepocht.

W as sagt das Team zur Schlammschlacht um die Macht beim FC Basel? « Es wird jede n Tag viel geredet, viel geschrieben und ich kriege auch Anrufe von Kollegen, die sich melden und nachfragen » , so Trainer Ciriaco Sforza am Donnerstag. Es sei nicht einfach für alle und er würde lügen, wenn er sagen würde, dass es kein Thema innerhalb des Teams sei. « Meine Spieler und ich versuchen aber , uns aufs Training und das Spiel gegen Vaduz zu konzentrieren und ich erwarte am Montag, dass sich jeder voll reinhängt für den FCB. »

Basel Dream & Vision AG Die Basel Dream & Vision AG ist das Briefkasten-Unternehmen, welches neben Degen eine Offerte gemacht hatte, alle FCB-Anteile von Bernhard Burgener zu kaufen. Halil Emecen ist unter anderem neu als Mitglied im Verwaltungsrat aufgeführt. Emecen war als Berater der Firma Centricus tätig. Der Vermögensverwalter aus London verwaltet rund 27 Milliarden Franken, hat gute Beziehungen zu saudi-arabischen Anlegern . Rund 16 Millionen Franken soll die Basel Dream & Vision AG für die Aktien von Bernhard Burgener offeriert haben. Gerüchteweise soll Centricus bis zu weitere 200 Millionen Franken in den Club investieren wollen.