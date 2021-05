Vor Gerichtstermin - Burgener und Degen sollen im FCB-Machtkampf vor Einigung stehen

Laut Medienberichten bahnt sich eine Einigung zwischen Bernhard Burgener und David Degen an.

Am Dienstag um 9 Uhr sollte es vor dem Zivilgericht in Basel zum Treffen zwischen David Degen und Bernhard Burgener kommen. Beim Termin sollten die Besitzverhältnisse im Club geklärt werden. Nun bahnt sich allerdings nicht mal 24 Stunden vor dem Termin eine aussergerichtliche Lösung an.