Nach 20 Jahren hat Burger King sein Firmenzeichen geändert . Allerdings sieht das neue Logo nicht modern und frisch aus, wie man das bei einem neuen Look erwarten könnte. Nein, das Signet der Burger-Bude erinnert frappant an das letzte vor der Designänderung vor 20 Jahren.

Was haben sich die Zuständigen dabei gedacht? Fernando Machado (46) ist der Projektverantwortliche Marketingchef von Burger King. Im Interview mit 20 Minuten erklärt er den Sinn des Retro-Stils und wie er ins digitale Zeitalter passt.

Warum haben Sie Ihr Logo nach 20 Jahren geändert?

Warum haben Sie den Retro-Stil gewählt?

Wir wollten etwas kreieren, das sich modern und klassisch anfühlt. Da viele Kunden noch das alte Logo kennen, haben wir uns von der Vergangenheit inspirieren lassen und die Proportionen und Farben modernisiert. Wir wollen nicht die Marke verändern, aber einen Look, der zeitlos ist.

Mit dem neuen Design will Burger King ein Zeichen zur Digitalisierung setzen.

Bisher sah das Logo so aus.

Wann folgt das nächste Rebranding?

Wir werden unser Logo in den nächsten 30 Jahren nicht mehr ändern.

Wann werden wir den neuen Auftritt in der Schweiz sehen?

Das kann in der App, auf sozialen Medien und in der Werbung schon morgen soweit sein. Aber die Umstellung in den Restaurants wird etwas länger dauern, weil wir unnötige Kosten für unsere Franchise-Partner vermeiden wollen. Sie werden etwa die neuen Verpackungen und Uniformen austauschen, wenn die alten Bestände aufgebraucht sind.