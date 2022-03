Burger King eröffnet eine vegane Filiale in London

Das vegane Burger-King-Menü

Dauerhaft fleischfreie Standorte?

Laut «Veg News» will Burger King in der rund einmonatigen Testphase vom 14. März bis zum 10. April Feedback der Kundschaft erhalten. Danach soll entschieden werden, ob es dauerhaft fleischfreie Standorte geben wird.

Im vergangenen Jahr wurde ein Standort in Madrid für einen ganzen Monat fleischlos. So wurde getestet, wie die vegetarischen Burger-King-Produkte, die in Zusammenarbeit mit der Marke The Vegetarian Butcher entstanden, ankommen. Auch in Köln wurde eine Filiale kurzzeitig fleischlos.