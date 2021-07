«Wir kündigen alle» - Burger King Filiale verliert alle Mitarbeitenden auf einen Schlag

Mitarbeitende einer Burger King Filiale in den USA kündigten alle und hinterliessen eine Nachricht auf dem Schild vor dem Restaurant: «Wir künden alle, sorry für die Unannehmlichkeiten».

«Wir kündigen alle, sorry für die Unannehmlichkeiten»: Mit diesen Worten haben sich alle Mitarbeitenden einer Burger King Filiale in Nebraska, USA verabschiedet. Die Nachricht prangte in Grossbuchstaben auf dem Schild vor dem Restaurant und sorgte für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.