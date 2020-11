Burger King wirbt mit Schimmel-Whopper

Will das noch jemand essen? Anfang 2020 zeigte Burger King eine Werbung, bei der der Whopper-Burger nicht von Menschen, sondern vom unersättlichen Schlund der Zeit verschlungen wird. Das Ergebnis nach 34 Tagen: eine einzigartige Schimmelpilzkultur, die nicht gerade Lust macht, hineinzubeissen. Ziel dieser weltweiten Kampagne ist es jedoch nicht, uns den Appetit zu verderben, sondern ganz im Gegenteil: Die amerikanische Fast-Food-Kette will mit dem gammeligen Whopper ihr Engagement für den Verzicht auf alle künstlichen Konservierungsstoffe aufzeigen. Der Slogan der Schimmel-Whopper-Kampagne beschreibt die hochauflösenden Bilder verrottender Lebensmittel sogar als «Die Schönheit ohne künstliche Konservierungsstoffe». Tatsächlich will Burger King bald weltweit auf sämtliche künstliche Konservierungsstoffe verzichten, was laut Unternehmen bereits in weiten Teilen Europas und an 400 Standorten in den USA geschieht.