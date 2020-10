«Cancelled clown» : Burger Kings Halloween-Werbung macht sich über McDonald’s lustig

Auf Halloween hat sich die Hamburger-Kette Burger King einen gruseligen Werbe-Stunt einfallen lassen – auf Kosten von Burger-Konkurrent McDonald’s und dessen Maskottchen.

In den USA geht es um verlassene Burgerfilialen.

Dafür verwendet die Burger-Kette in Dänemark und Schweden Stimmerkennungssoftware.

Betritt man derzeit in Dänemark und Schweden das Badezimmer von einigen ausgewählten Burger - King - Filialen, wartet eine Mutprobe auf den Kunden: Wagst du es, vor den Spiegel zu stehen und drei Mal hintereinander «cancel l ed clown» (etwa: gefeuerter Clown) zu sagen?

Pure Neugier dürfte die meisten Kunden dazu verführen. Einmal ausgesprochen, verdunkelt sich das Licht, ertönen unheimliche Geräusche – und das Clowngesicht von Ronald McDonald, das 2016 in den Ruhestand gegangene Maskottchen von Burger-Konkurrent McDonald ’ s, erscheint flackernd im Spiegel. Möglich macht den Stunt eine neue Stimm-Erkennungssoftware. Erkennt sie dreimal «cancel l ed clown», dimmt sie das Licht, sorgt für die Soundkulisse und projiziert visuelle Effekte inklusive de s Bild s von Roland McDonald auf einen Spezialspiegel.

Die Kampagne, die eigens für Halloween kreiert wurde, wird von folgendem Text begleitet: «Vor einigen Jahren wurde ein spezieller Clown von seinem langjährigen Job in einer bestimmten Hamburgerkette gefeuert. Aber an diesem Halloween ist er zurück – in den WCs von Burger King. Wenn du es wagst, ihn zu rufen, könnte es sich lohnen.»