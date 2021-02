Die SP Frauen* kritisieren die Initiative stark. Es gehe dabei nicht um Frauenrechte, sondern darum, antimuslimische Ressentiments zu schüren , so SP-Nationalrätin Tamara Funiciello.

Betroffen von der Initiative wären dabei auch religiöse Verhüllungen. Ausnahmen gelten in Gotteshäusern sowie aus Gründen der Sicherheit, der Gesundheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. (Symbolbild)

Die Burka-Initiative kommt im März vors Volk. Damit soll es verboten werden, an öffentlich zugänglichen Orten sein Gesicht zu verhüllen.

In der Debatte um die Burka-Initiative, die am 7. März vors Volk kommt, stellten die SP Frauen* am Montag ihre Argumente für ein «Nein» zur Vorlage vor. Ronahi Yener, Muslimin und Präsidentin der Juso Kanton Zug, plädierte etwa für die «Selbstbestimmung der Frau». «Unsere Körper sind seit Jahren ein Politikum. Niemand hat uns zu bevormunden, ob wir uns nun verschleiern oder nicht.»