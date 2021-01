Abgestimmt wird am 7. März.

Das Egerkinger Komitee rund um SVP-Nationalrat Walter Wobmann will in der Schweiz keine Burkas mehr sehen. Mit seiner Volksinitiative fordert es ein Verhüllungsverbot für öffentlich zugängliche Orte. Wie die erste Welle derAbstimmungsumfrage von 20 Minuten und Tamedia nun zeigt, liegen die Befürworter gut sechs Wochen vor der Abstimmung klar vorne. So sagen derzeit 63 Prozent der Stimmberechtigten Ja zur Initiative, obwohl keine der grösseren Parteien mit Ausnahme der SVP die Vorlage unterstützt.