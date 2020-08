Chronologie

Das Sozialamt Dübendorf geriet bereits mehrmals in die Schlagzeilen. Man würde Sozialhilfebezüger bewusst schlecht behandeln, lautete der mehrfach geäusserte Vorwurf im November 2016. Zudem hatte das Amt in einigen Fällen widerrechtliche Entscheide getroffen. Im Februar 2019 hiess es in einem Bericht, dass sich nichts geändert habe. Einige Betroffene würden aus Frust freiwillig auf die Hilfe des Sozialamts verzichten. Bereits 2015 hatte die Leiterin der Sozialhilfe Dübendorf für Negativschlagzeilen gesorgt, weil sie auf Facebook Inhalte der rechtsextremen Partei NPD geteilt hatte.