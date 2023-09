Burning Man: Ebola, Infektionen – was ist wahr, was nicht?

Burning Man : Ebola, Infektionen, Unterkühlung – was ist wahr, was nicht?

Heftige Regenfälle haben das Festival in eine Schlammschlacht verwandelt. 20min

Darum gehts Heftige Regenfälle haben Chaos beim «Burning Man Festival» in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada ausgelöst.

Derzeit verbreitet sich das Gerücht, dass auf dem Gelände Ebolafieber ausgebrochen sei.

Das ist Fake News – doch den Besuchern drohen andere Infektionskrankheiten.

Heftige Regenfälle, bis am Montag verschlossene Zugangstore und ein bestätigter Todesfall: Das Chaos beim diesjährigen «Burning Man Festival» in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada hat dazu geführt, dass in den sozialen Medien nun eine Menge Fehlinformationen auftauchen. So heisst es auf Social-Media-Plattformen unter anderem, dass auf dem Festival-Gelände Ebola ausgebrochen sei. Das sei aber nicht wahr, wie die US-Zeitschrift «Forbes» klarstellt.

Besonders auf X, ehemals Twitter, verbreitet sich seit Samstagabend ein gefälschter Post des CDC, dem Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention der USA. Darin wird behauptet, dass Menschen positiv auf Ebolafieber getestet worden seien. Andere User scherzten darüber, wie eine Quarantänezone über dem Festival eingerichtet worden sei. Vertreter von «Burning Man» haben sich bis jetzt allerdings nicht zu den Gerüchten geäussert.

WCs werden nicht gereinigt

Durch die Regengüsse am Freitag wurde das Festivalgelände in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die «Playa», die riesige Freifläche, in deren Mitte die namensgebende Festival-Statue steht, war unpassierbar. Die Organisatoren riefen die Besucher auf, «Essen, Wasser und Treibstoff zu sparen» und an einem «warmen, sicheren Ort» Schutz zu suchen. Es wurde erwartet, dass der Regen noch bis Sonntagabend anhalten würde.

1 / 5 Die Organisatoren riefen die Festivalgäste am Samstag dazu auf, «Essen, Wasser und Treibstoff zu sparen» und an einem «warmen, sicheren Ort» Schutz zu suchen. IMAGO/USA TODAY Network Heftige Regenfälle hatten das für seine namensgebende Statue bekannte «Burning-Man-Festival» in der Wüste des US-Bundesstaats Nevada in eine Schlammschlacht verwandelt. IMAGO/USA TODAY Network Wegen des Regens war die «Playa», die riesige Freifläche, in deren Mitte die Statue steht, unpassierbar. IMAGO/USA TODAY Network

Ein Arzt, der in der Vergangenheit selbst das Festival besucht hat, erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal «Insider», dass ein Ebola-Ausbruch unwahrscheinlich sei. Doch die aktuellen Bedingungen auf dem Gelände stellten sehr wohl ein Risiko für andere Infektionskrankheiten dar, so der Mediziner. So seien die Campingplätze überschwemmt und total verdreckt. Weil die Fahrzeuge wegen des Schlamms nicht fahren können, werden derzeit auch die mobilen WC-Kabinen nicht gereinigt.

Nach Schätzungen des Arztes droht auch zahlreichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Unterkühlung, wenn sie nicht bald trocken und warm werden. Ausserdem sei die Gefahr hoch, dass die Besucher und Besucherinnen unter den unhygienischen Bedingungen an Magen-Darm-Infektionen erkranken oder sich mit Covid-19 anstecken könnten.