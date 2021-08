Wasserrohrbruch - Bus bleibt in Loch stecken 

Am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr ist es bei der Fürstenlandbrücke in St. Gallen auf Höhe des Pumpwerks zu einem grösseren Wasserrohrbruch gekommen, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt. Als Folge davon ist die Strasse überflutet worden und ein St. Galler Stadtbus brach in die Fahrbahn ein. Die rund 20 Fahrgäste blieben unverletzt.

Die Zürcher Strasse ist wegen der Wassermassen von der Kräzernstrasse bis zur Geissbergstrasse komplett gesperrt worden. Eine Umleitung wurde signalisiert und die Aufräumarbeiten in Gang gesetzt. Aktuell liesse sich nicht abschätzen, wie lange die Arbeiten dauern, so die Stadtpolizei. Zuerst hiess es, die Strasse soll ab Mitte Vormittag wieder einspurig befahrbar sein. Kurz vor 11 Uhr wurde mitgeteilt, dass die Sperrung noch andauert. Der Grund für den Wasserrohrbruch ist noch in Abklärung. «Aktuell wird die Strasse gereinigt und der Schaden begutachtet», so die Stadtpolizei.