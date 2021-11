Nordirland : Maskierte entführen Bus und zünden ihn an

Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche: Entführer stürmten einen Linienbus bei Belfast und steckten ihn in Brand. Alle Fahrgäste durften den Bus zuvor verlassen. Der Schock sitzt dennoch tief.

Ähnlicher Anblick, eine Woche früher: Dieser Bus wurde am 1. November angezündet.

Schockmoment in Belfast: Ein Bus geht in Flammen auf.

Ein Linienbus, unterwegs im Vorort Newtownabbey der nordirischen Hauptstadt Belfast, ist am Sonntagabend von vier Männern überfallen und anschliessend in Brand gesteckt worden. Wie der Sender BBC berichtet, hätten die Entführer die Fahrgäste zum Aussteigen gezwungen. Nachdem alle an Insassen ausgestiegen waren, sei der rote Doppeldeckerbus auf offener Strasse angezündet worden. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten.