Reussbühl LU - Bus kollidiert mit Auto-Anhänger – fünf Personen verletzt

Auf der Hauptstrasse in Reussbühl vom Kreisel Kreuzstutz Richtung Seetalplatz ereignete sich am Dienstagmittag eine Kollision zwischen einem vbl-Bus und einem Auto mit Verkaufsanhänger, wie es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei hiess. Die Seitenklappe des Anhängers öffnete sich aus noch ungeklärten Gründen und streifte den entgegenkommenden vbl-Bus. Vier Buspassagiere sowie der Chauffeur wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die anderen 25 Passagiere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 75’000 Franken. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und das Strassenverkehrsamt. Die Hauptstrasse war für zweieinhalb Stunden gesperrt.