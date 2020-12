Bei einem Unfall in Zug sind in der Nacht auf Dienstag drei Personen verletzt worden. Der Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken.

Kurz nach Mitternacht wollte ein Autofahrer (50) am Dienstag in Zug von der Göblistrasse über die Kreuzung in die Feldstrasse fahren. Gleichzeitig fuhr ein vortrittsberechtigter Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) auf der Baarerstrasse von Zug kommend in Richtung Baar.

Es kam zu einer heftigen Kollision zwischen dem Bus und dem Auto, teilte die Zuger Polizei am Dienstag mit. «Dadurch geriet der Gelenkbus nach links, überquerte die Gegenfahrbahn, durchbrach eine Hecke und prallte schliesslich in vier parkierte Autos», heisst es in der Polizeimeldung.

Polizei sucht nach Buspassagieren

Der Autofahrer, der den Unfall verursacht hatte, und seine Beifahrerin (24) wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins Spital. Leicht verletzt wurde auch der Buschauffeur (59). Er begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung, heisst es weiter. Den genauen Sachschaden könne man noch nicht beziffern. Er dürfte jedoch laut Mitteilung bei mehreren Hunderttausend Franken liegen.

Im Bus befanden sich um Unfallzeitpunkt drei Passagiere. Zwei von ihnen hatten den Unfallort vor dem Eintreffen der Polizei verlassen. Die Zuger Polizei bittet die beiden Fahrgäste, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei zu melden.

Der ZVB-Gelenkbus musste mit einem Pneukran und einem Bergungslastwagen geborgen werden. Die Baarerstrasse wurde dazu mehrere Stunden gesperrt.

Weiterer Unfall mit Linienbus nur wenige Stunden zuvor

Bereits einige Stunden zuvor kam es zu einem Unfall, in dem ein ZVB-Bus involviert war: Kurz vor 19 Uhr wollte eine Autofahrerin (30) bei einer Ampel von der Chamerstrasse in die Steinhauserstrasse einbiegen. «Unmittelbar davor realisierte die Lenkerin, dass sie eigentlich geradeaus nach Cham fahren wollte und lenkte darum ihr Fahrzeug über die Kreuzung», so die Mitteilung. Gleichzeitig fuhr ein Bus von der Steinhauser- in die Chamerstrasse: Es kam zur Kollision.