Bei einem Bus in Winterthur wurde am Dienstag die Frontscheibe stark beschädigt. Die Leitstelle von Stadtbus Winterthur hatte um 21.30 Uhr gemeldet, dass soeben ein Bus der Linie 1 bei der Überführung Zürcherstrasse am Hauptbahnhof mit Eis- und Schneebrocken beworfen worden sei. Verletzt wurde dabei niemand.