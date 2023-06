Luzern: Verletzte bei Bremsmanöver von Bus

Am Montagvormittag gab es in Luzern bei einem Bremsmanöver eines Busses mehrere Verletzte. Dies teilte die Luzerner Polizei am Abend mit. Der Gelenktrolleybus der VBL war kurz nach neun Uhr vom Kasernenplatz in Richtung Pilatusplatz unterwegs gewesen. Dabei schnitt ihm ein Auto, das rechts abbog, den Weg ab.