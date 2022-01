Bolivien : Bus stürzt 400 Meter in die Tiefe – 11 Tote und Dutzende Verletzte

Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war von dem Ort Kami in die Provinzhauptstadt Cochabamba unterwegs.

In den Andenländern kommt es immer wieder zu verheerenden Busunglücken. Die Strassen in den Bergen sind meistens sehr eng.

Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei am Samstag in der Provinz Cochabamba von der Strasse abgekommen und 400 Meter in die Tiefe gestürzt, teilten die Behörden mit. Wie viele Menschen insgesamt in dem Bus sassen, blieb zunächst unklar. Unter den Todesopfern war den Angaben zufolge auch ein Kind. Zwei weitere Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht.