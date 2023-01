Peru : Bus stürzt Abhang hinunter – 24 Tote

Ein Fernbus mit 60 Passagieren an Bord verunglückte in Peru. Er kam von der Autobahn ab.

Bei einem Busunglück in Peru sind nach Medienberichten mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Ein Fernbus mit etwa 60 Passagieren an Bord stürzte am Samstagmorgen von einer Autobahn in der Provinz Talara im Nordwesten des Andenstaates einen Abhang hinab, wie peruanische Medien berichteten.