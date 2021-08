Tragödie in Peru : Bus stürzt eine Felsklippe hinab – mindestens 29 Tote

Nördlich der peruanischen Hauptstadt Lima ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein Bus rammte mit «hoher Geschwindigkeit» einen Felsen und stürzte rund 200 Meter in die Tiefe .

Mindestens 29 Menschen kamen am 31. August 2021 bei einem bei Busunglück in Matucana, Peru, ums Leben.

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Mehr als 20 weitere Insassen wurden verletzt, als der Bus am Dienstag eine Felsklippe hinabstürzte, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich um den dritten Verkehrsunfall mit mehreren Toten in Peru innerhalb von vier Tagen.

Nach Behördenangaben befanden sich 63 Menschen in dem verunglückten Bus. Der Behördenvertreter Freddy Laorte sagte, 29 der Passagiere seien bei dem Unfall getötet worden. Zunächst war von 27 Toten die Rede gewesen. Die Polizei erklärte, eine Such- und Rettungsaktion zur Bergung von Leichen und möglichen Überlebenden sei im Gange.

Bus fuhr mit «hoher Geschwindigkeit»

In Peru gibt es immer wieder schwere Verkehrsunglücke. Erst am Sonntag waren bei einem Bootsunglück auf dem Amazonas in Peru 14 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Tage zuvor war ein Bus im Südosten des Landes in eine Schlucht gestürzt, 17 Menschen starben.