Indien : Bus stürzt in Kanal - mindestens 40 Tote

Bei einem Verkehrsunfall im Bundesstaat Madyha Pradesh stürzte ein Bus in einen Kanal. Dutzende Menschen starben.

via REUTERS

Der Kanal, in den der Bus stürzte, ist rund 9 Meter tief.

Bei einem Busunfall in Indien sind mindestens 40 Menschen getötet worden. Das Fahrzeug sei am Dienstag von einer Brücke in einen Kanal gestürzt, sagte der Bezirksbeamte Ravindra Kumar Choudhary. Sechs Menschen seien nach dem Unfall im mittelindischen Staat Madhya Pradesh gerettet worden.