Die VBL will ihre ersten drei Elektrobusse Ende 2021 auf der Linie 10 Littau-Ebikon in Einsatz nehmen.

Die ZVB setzt derzeit einen E-Bus ein. Nun soll eine ganze Linie mit solchen Bussen betrieben werden. Fernziel sei derCO 2 -neutrale Linienbetrieb bis ins Jahr 2035. Auf die Frage, warum die Umstellung so lange dauert, sagte Karin Fröhlich, Sprecherin der Zugerland Verkehrsbetriebe: «Die ZVB hat eine Roadmap in die E-Zukunft skizziert. Das Fernziel ist der CO 2 -neutrale Linienbetrieb bis ins Jahr 2035. Dieses Ziel wird in mehreren Etappen angestrebt, die periodisch überprüft und bei Bedarf angepasst werden.» Die neue E-Linie ist dabei als nächster Zwischenhalt geplant. Fröhlich: «Die ZVB will von technologischen Entwicklungen profitieren.»