Pratteln: Busfahrerin will Familie mit Bollerwagen vor Ikea stehenlassen

Eine Familie wollte in Pratteln im Kanton Basel-Landschaft mit einem Bollerwagen, beladen mit Ikea-Produkten, in einen Bus einsteigen.

«Nein, damit kommen Sie nicht rein», herrschte die Chauffeurin den verdutzten Familienvater an. Mit einem Bollerwagen wollte er mit seiner Familie vergangene Woche bei der Bushaltestelle Grüssen einen Bus der Autobus AG Liestal betreten. Der faltbare Wagen war vollgepackt mit Einkäufen aus der Ikea. Zwischen dem englischsprachigen Mann und der Buschauffeurin sei eine hitzige Diskussion entbrannt, berichtet eine News-Scout.

Es dauerte nicht lange, bis sich auch andere Passagiere in den Disput einbrachten. Auch sie habe sich eingeschaltet. «Ich war auch schon mit einem Regal im Bus und das war überhaupt kein Problem», erklärte sie der Frau im Führerstand. Die Busfahrerin beharrte darauf, dass der Bollerwagen ein Sicherheitsrisiko sei, und verweigerte der Familie vehement den Zutritt. «Andere Chauffeure machen das Maul nicht auf», entgegnete die Busfahrerin, die gar keine Lust auf eine Diskussion hatte. Die Familie mit dem Bollerwagen durfte schliesslich mitfahren.

Tatsächlich warten regelmässig schwer beladene Passagiere an der Bushaltestelle Grüssen in Pratteln. So manche WG hat schon Teile ihrer Einrichtung aus der Ikea mit dem Bus nach Basel transportiert. War die strenge Chauffeurin im Recht oder nicht?