Eli Simic ist begeistert von ihrer Brustvergrösserung

Die 34-Jährige hat sich einer Brustvergrösserung unterzogen. Insgesamt trägt sie von nun an auf beiden Seiten rund 270 Milliliter Silikonimplantate. Das Ergebnis wird sich erst in rund zwei Monaten zeigen.

Die Freude könnte bei Eli Simic derzeit nicht grösser sein, denn die ehemalige Bachelorette startet mit einem neuen Ich in das Jahr 2023. Sie hat sich am Montag einen lang gehegten Wunsch erfüllt und ihre Oberweite vergrössern lassen. «Direkt nach der OP war ich noch von der Narkose benebelt. Doch spätestens bei der Kontrolle am Dienstag, als ich meine neuen Brüste erstmals gesehen habe, setzte die Begeisterung ein», sagt die 34-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten und schwärmt: «Es ist schön, dass anstelle von Teebeutelchen nun endlich ein Busen zu erkennen ist.»