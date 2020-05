Kanton Aargau

Busfahrer baut mehrere Unfälle, aber kann sich nicht daran erinnern

Aus noch unbekannten Gründen kollidierte ein Linienbus während seiner Fahrt von Birri nach Muri im Kanton Aargau mit mehreren Autos und mehreren Hausmauern. Der Fahrer kann sich nicht an die Unfälle erinnern.

Zwischen Birri und Muri im Kanton Aargau verunfallte ein Busfahrer am Freitagmorgen gleich mehrmals.

Ein 65-jähriger Lenker eines Linienbusses ist am Freitagmorgen auf der Fahrt von Birri nach Muri im Kanton Aargau mit mehreren Autos und Hausmauern kollidiert. Ein medizinisches Problem des Lenkers kann gemäss Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden.

Die Unfälle ereigneten sich im Morgenverkehr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Kurz vor 06.30 Uhr hatte eine Drittperson der Polizei eine Kollision mit einem Linienbus gemeldet. Der Linienbus sei weitergefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern, gab der Autofahrer demnach an.

Kurze Zeit später meldete sich der 65-jähriger Linienbuschauffeur. Er befinde sich am Bahnhof Muri im Freiamt und warte auf die Polizei. Gegenüber der eingetroffenen Patrouille gab er an, sich an keine Kollision zu erinnern.