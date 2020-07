Frankreich

Busfahrer wegen Maskenpflicht verprügelt – Opfer nun hirntot

Am Sonntagabend wurde ein Busfahrer von einer Gruppe angegriffen, weil er sie ohne Maske und Ticket nicht in den Bus lassen wollte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, habe ihm daraufhin ein Mann von hinten auf den Kopf geschlagen. Der Busfahrer wurde am Montag als hirntot erklärt. (Symbolbild)

Ein Busfahrer wurde am Sonntagabend von einer Gruppe angegriffen und schwer verletzt. (Symbolbild)

Ein Übergriff auf einen Busfahrer im Südwesten des Landes sorgt derzeit in Frankreich für Entsetzen. Der 50-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, wie mehrere Medien berichten. Mittlerweile wurde der Fahrer für hirntot erklärt.

Demnach hatte der Fahrer im nahe der Grenze zu Spanien gelegenen Bayonne am Sonntagabend vier Menschen an einer Haltestelle zurückgewiesen. Sie wollten trotz Maskenpflicht ohne Schutzmasken und gültige Fahrscheine in den Bus einsteigen. Ein Mann schlug den Busfahrer den Berichten zufolge daraufhin von hinten heftig auf den Kopf.