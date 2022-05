Zürich : Busfahrer wird am Flughafen von einer Gruppe junger Männer attackiert

Am Flughafen Zürich kommt es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein Buschauffeur soll von einer Gruppe Männer niedergeschlagen worden sein.

Am Flughafen Zürich ist am Samstag kurz vor 20 Uhr offenbar ein Busfahrer von einer Gruppe junger Männer attackiert worden. Wie ein News-Scout berichtet, sei er gerade aus dem Flughafengebäude hinausgekommen, als sich die Attacke ereignet hat: «Die Gruppe ist auf den Busfahrer losgegangen. Ein junger Mann ist dabei besonders aggressiv aufgefallen.»



Der Chauffeur sei schliesslich zu Boden gestürzt und dann vom besagten Mann mit Beleidigungen eingedeckt worden. «Als dann Passanten eingegriffen haben, hat sich die Gruppe entfernt und sich ins Flughafengebäude begeben», so der News-Scout weiter. Mittlerweile seien auch Polizei und Krankenwagen vor Ort. Polizisten hätten sich am Eingang des Flughafengebäudes positioniert.



Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen Einsatz am Flughafen. Auf Anfrage von 20 Minuten teilt sie mit, dass sie am Sonntag detailliert informieren wolle.