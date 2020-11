Zürich Busfahrerin mit Laser geblendet und am Auge verletzt

Wie Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, ist zurzeit noch offen, ob bei den beiden Schäden an den Augen bleiben werden.

Am Dienstag kurz vor 20 Uhr lenkte eine Busfahrerin den Bus der Linie 78 von der Bernerstrasse Nord herkommend in Richtung Bändlistrasse in Zürich. Dabei wurde sie durch einen Laser geblendet. Sie konnte, da sie eine starke Augenreizung verspürte, die Weiterfahrt nicht fortsetzen. Der deshalb aufgebotene Serviceleiter der VBZ wurde bei seinem Eintreffen ebenfalls von einem Laser geblendet.