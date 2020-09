Manche Touristen und Fahrgäste mögen verwundert aufhorchen, wenn sie im Bus sitzen und durch Erstfeld fahren. Denn: Sitzt man in der Linie 1, fährt man plötzlich an der Haltestelle «Mohrenkopf» vorbei. Die Haltestelle am südlichen Dorfeingang soll bald umbenannt werden, wie das «Urner Wochenblatt» berichtet. Künftig soll die Haltestelle «Oberdorf» heissen.

Wanderer wunderten sich über Bushaltestelle Mohrenkopf

Der Name des Quartiers Mohrenkopf, von welcher die Bushaltestelle ihren bisherigen Namen hat, bleibt jedoch bestehen. Das Quartier an der Gotthardlinie heisst aus historischen Gründen so: Der Name gehe auf die Heizer der Dampflokomotiven in der Gotthardbahn zurück. Diese seien früher dort in Mehrfamilienhäusern untergebracht gewesen und jeweils mit schwarzen Köpfen von der Arbeit zurückgekehrt. In der Gemeinde habe der Name laut Herger nie für Diskussionen gesorgt. Beim Strassenschild soll aber eine Tafel angebracht werden, die auf den Ursprung der Bezeichnung hinweist.