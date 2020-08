Fall Loredana

Bushido hat Petra Z. 10'000 Euro überwiesen

Nachdem Petra Z. um Spenden gebeten hatte, um die Beerdigung ihrer Mutter bezahlen zu können, versprach der deutsche Rapper Bushido zu helfen. Er hat sein Wort gehalten.

Rapper Bushido hat sein Versprechen eingehalten: Am Donnerstag überwies er Petra Z. 10'000 Euro. Damit könne die Walliserin die Beisetzung ihrer Mutter bezahlen. «Mein Beileid an Petra Z. Möge ihre Mutter in Frieden ruhen», schrieb der 41-Jährige in einem Insta-Post, mit dem er die Überweisung belegt.